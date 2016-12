Rapine in banche e gioiellerie, 14 arresti in Sicilia

La polizia di Trapani ha arrestato 14 persone, in prevalenza pregiudicati, di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Palermo, ritenute responsabili di una serie di rapine a mano armata. I colpi sono stati messo a segno in istituti di credito e gioiellerie di Vita, Marsala, Partanna e Ascoli Piceno a gennaio e febbraio 2016. Sono in corso anche numerose perquisizioni.