Ragusa, sequestrati 300mila articoli carnevale irregolari

La guardia di finanza di Ragusa ha sequestrato oltre 100mila articoli carnevaleschi irregolari (tra costumi, maschere, gadget, bombolette spray e stelle filanti) per un valore di circa 300mila euro. Il sequestro è avvenuto durante i controlli in un megastore: gli articoli erano privi del marchio CE che, anche quando presente, indicava semplicemente "China Export" e non la conformità alle norme Ue.