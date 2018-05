Ragusa: scoperte 15mila piante di cannabis in coltivazione pomodori

Gli agenti della squadra mobile di Ragusa hanno scoperto una serra con 15mila piante di cannabis , nascosta tra le coltivazioni di pomodorino tipico del pomodorino di Vittoria. Sono stati sequestrati complessivamente 6mila chilogrammi di droga, per un valore stimato in diversi milioni di euro, e arrestato il "coltivatore". La piantagione di "cannabis sativa" era stata realizzata in serra su un'area di oltre 3.500 metri quadrati.

La perquisizione dell'intera ha permesso di scovare un piccolo caseggiato dove veniva effettuata l'essiccazione e i numerosi prodotti fertilizzanti utilizzati per favorire la crescita delle piante. Il numero di piante coltivate si aggira intorno a 15.000 e l'altezza varia tra i 50 ed i 150 centimetri con picchi di quasi 2 metri. Il peso complessivo di tutta la marijuana raccolta si aggira intorno ai 6.500 chili.



Sono in corso analisi sulla droga sequestrata per accertare la qualità e il principio attivo al fine di poterne stimare l'esatto valore commerciale. Intanto gli arbusti di cannabis di diverse dimensioni sono stati estirpati anche con l'utilizzo di una ruspa e trasportati nella questura di Ragusa, in attesa di essere distrutti, grazie all'utilizzo di due tir.