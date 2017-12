Ragusa, polizia arresta maniaco sessuale seriale 25enne

La polizia di Stato di Ragusa ha arrestato Sergio Firrincieli, di 25 anni, per corruzione di minorenne. Il giovane è accusato di essere un maniaco seriale e gli viene contestato di avere compiuto atti sessuali in presenza di minori di anni 14, con l'aggravante di averlo fatto di notte in luoghi isolati. Le indagini hanno avuto inizio nello scorso agosto a seguito di una denuncia presentata da alcune ragazze, poi le vittime sono diventate oltre 15.