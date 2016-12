Ragusa, pirata della strada investe tre romeni: un morto

Un automobilista ha investito tre cittadini romeni ad Acate, nel Ragusano, uccidendone uno e fuggendo senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 31. Il 33enne Rata Aurelian è morto sul colpo mentre gli altri due, uno dei quali non ancora identificato, sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri indagano per identificare il pirata della strada.