Ragusa, omicidio Loris: chiesti domiciliari per Veronica Panarello

Il legale di Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni per aver ucciso il figlio Loris e aver occultato il suo corpo il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina (Ragusa), ha chiesto per la sua assistita gli arresti domiciliari. L'annuncio del suo legale Francesco Villardita durante la trasmissione di venerdì "Quarto grado". Per la condanna a 30 anni di Veronica Panarello si aspettano ancora le motivazioni del Gup.