Ragusa, Loris aveva i polsi legati

20:02 - Nuovi particolari emergono nell'inchiesta sul delitto di Loris Stival. Secondo gli esami autoptici al piccolo sono stati legati i polsi, in modo da tenergli le mani strette l'una all'altra, con le stesse fascette tra l'altro usate per ucciderlo. Inoltre due telecamere hanno ripreso l'auto della madre, la mattina del 29 novembre, impiegare 9 minuti per percorrere un tratto di strada vicino al Mulino Vecchio. Tratto che invece si percorre in 3 minuti.