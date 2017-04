Ragusa, ladra 75enne ruba la borsa a una pensionata per poi pentirsi

Quando gli uomini della squadra mobile di Ragusa hanno visto queste immagini sono rimasti senza parole. Una donna invalida di 85 anni si trovava in un panificio e si stava intrattenendo con il proprietario. La sua borsa era poco lontana da lei, con i documenti all'interno e anche 1500 euro appena prelevati, che servivano per pagare la badante e alcune spese, quando si avvicina un'altra donna, anche lei pensionata di 75 anni. Approfittando della distrazione della vittima, si avvicina lentamente e in un attimo ruba la borsa ed esce dal negozio. Da qui la denuncia della proprietaria alla polizia, che attraverso le telecamere ha dato un nome e un volto alla ladra. Ma appena arrivati alla sua abitazione, ecco la sorpresa: la donna aveva ancora tutti i soldi nella borsa. "È la prima volta che rubo qualcosa, mi sono subito pentita", ha detto la vecchietta, tanto da aver imbucato la sera stessa i documenti nella cassetta della posta della vittima. Ora è stata denunciata per furto.