Ragusa, la madre di Loris portata in ProcuraIl padre: "Non posso credere che è stata lei"

22:35 - Agenti della polizia di Stato e militari dei carabinieri sono entrati nell'abitazione di casa Stival, dove vivono i genitori del piccolo Loris. Davanti la palazzina sono ferme tre vetture delle forze dell'ordine in attesa. Poco dopo, è uscita la madre del piccolo, Veronica Panarello, portata via da alcuni agenti. La donna è salita con il marito su un'auto civetta della polizia diretta in Procura.

Il padre agli inquirenti: "Mi cade il mondo addosso" - "Se è stata davvero lei mi cade il mondo addosso, non ci posso credere...". Lo ha detto David Stival, il padre di Loris, agli investigatori a palazzo di Giustizia dove è entrato verso le 18 insieme alla moglie Veronica Panarello.



Vicini: una mamma perfetta - "E' una cosa inattesa che speriamo si chiarisca presto, lei è sempre stata una mamma perfetta: affettuosa e attenta". Così i vicini di casa commentano la presenza di polizia e carabinieri che hanno prelevato la mamma di Loris Stival.

Fascette elettricista su cartello "Vendesi" casa - L'immagine è comparsa su molti media, ma è la trasmissione "Chi l'ha visto" ora a sottolineare che il cartello "Vendesi" esposto sul balcone dell'appartamento in cui Loris abitava in via Garibaldi a Santa Croce Camerina era fissato con delle fascette da elettricista, simili a quelle trovate indosso al piccolo. Il dettaglio appare ben visibile in una foto diffusa dal programma.

Chi è mamma Veronica