Ram Lubhaya , l'indiano accusato del tentato rapimento di una bimba di 5 anni a Ragusa , verrà trasferito in un Centro di Identificazione ed Espulsione . E' stato il vicequestore vicario della città siciliana, Nicola Spampinato, a firmare il provvedimento. Lubhaya era destinatario di un decreto di espulsione che stava per scadaere. Spetterà ora al ministero dell'Interno indicare la scelta della struttura.

Il 43enne, pregiudicato e senza fissa dimora, ha intanto sporto querela contro chi lo avrebbe minacciato in questi ultimi giorni. Nel frattempo il guardasigilli, Andrea Orlando, ha difeso la scelta di avviare un'indagine per verificare eventuali responsabilità sulla decisione di non provvedere, per due volte, al fermo di Lubbhaya.