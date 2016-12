Ragusa, incendio in azienda avicola: elettricista morto carbonizzato

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato all'interno di uno stabilimento del polo avicolo di Modica, nel Ragusano. Un elettricista, che stava lavorando all'interno dell'impianto probabilmente per riparare un quadro elettrico, non è riuscito a mettersi in salvo ed è morto carbonizzato. Per spegnere le fiamme sono state impiegate diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul caso indagano i carabinieri di Modica.