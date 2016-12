Ragusa, frontale in auto fra due fratelli: morto il maggiore

16:29 - Due fratelli originari di Vittoria (Ragusa) si sono scontrati alla guida di due autocarri sulla strada statale Ragusa-Catania all'altezza del bivio per Caltagirone. I due, uno di 41, l'altro di 24 anni, viaggiavano in direzioni opposte. La peggio è toccata al maggiore, Vincenzo Iemolo, morto nello scontro prima dell'arrivo dei soccorsi. Il fratello 24enne è rimasto invece illeso.

L'incidente Dalle prime ricostruzioni dello scontro, pare che sia stato il suv a sbandare, forse per un colpo di sonno o una manovra errata. L'impatto è stato devastante per il 41enne, ma non per il fratello, che è uscito illeso dalla vettura. Ricoverato invece all'ospedale "Guizzardi" di Vittoria, un 40enne marocchino che viaggiava con il sopravvissuto.