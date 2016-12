Ragusa, fermati quattro scafisti

09:01 - Quattro scafisti sono stati fermati dalla polizia di Ragusa per lo sbarco di 210 migranti avvenuto due giorni fa a Pozzallo. Sono due somali, che erano alla guida di un gommone, e due ghanesi che pilotavano un altro gommone. I quattro, indagati per favoreggiamento clandestino dalla Procura di Ragusa, avrebbero confessato. In 24 ore le forze dell'ordine hanno gestito 4 sbarchi ed accolto quasi 1.000 migranti. In corso centinaia di trasferimenti.