Ragusa, due giovani ghanesi annegano in un invaso artificiale

Tragedia nel Ragusano, dove due giovani di origine ghanese sono morti annegati in un invaso artificiale per la raccolta d'acqua per l'irrigazione: sono Isaka Drameni, 28 anni, e George Aminou, 26 anni. I due, insieme ad altri connazionali, erano nelle vicinanze del bacino per pescare. Aminou è scivolato all'interno dello specchio d'acqua e Drameni ha cercato di aiutarlo ma, per la presenza di melma e fango, anche lui è stato trascinato dentro.