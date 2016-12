Ragusa, bimbo è stato strangolato

12:40 - Andrea Loris Stival, il bambino di 8 anni trovato morto sabato in un canneto, è stato strangolato e poi gettato da un'altezza di 2-3 metri. La conferma arriva dal procuratore di Ragusa, Carmelo Petralia, il quale ha specificato che la Procura "indaga per sequestro di persona e omicidio volontario", ma al momento non ci sono indagati. Il magistrato ha anche detto che al momento non può essere confermata "la presenza di segni di violenza a scopo sessuale".