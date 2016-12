Ragusa, 79enne morì dopo uno scippo: in manette il rapinatore

Un 25enne è stato arrestato nel Ragusano con l'accusa di aver aggredito a fine maggio una 79enne per rubarle la collana d'oro che portava al collo. La donna, a causa delle ferite riportate, morì in ospedale quattro giorni dopo la rapina. L'uomo, Sergio Giuseppe Aiello, ha ammesso di avere rapinato la 79enne, ma di non aver voluto ucciderla: è stato identificato grazie alla riprese di sistemi di videosorveglianza.