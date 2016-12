Ragusa, 64enne ucciso a coltellate

Un imprenditore agricolo di 64 anni, Giuseppe Dezio, è stato ucciso a coltellate a Vittoria, nel Ragusano, al termine di una lite con alcuni confinanti della sua proprietà. A compiere il delitto sarebbero state tre persone, un agricoltore di 68 anni e due suoi figli, con un quarto che ha assistito senza intervenire. Gli assassini si sono dati subito alla fuga, per poi essere fermati in aperta campagna e condotti in caserma dai carabinieri.