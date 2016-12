Ragazzina stuprata nel Palermitano, il sindaco mette una taglia da 10mila euro

Una taglia da 10mila per chi permetterà di risalire all'autore di uno stupro avvenuto a Cinisi, in provincia di Palermo. "Non la chiamerei taglia, diciamo che è un premio", spiega il primo cittadino Gianni Palazzolo. La violenza è avvenuta lo scorso venerdì: vittima una 15enne. L'adolescente avrebbe riconosciuto l'aggressore, un uomo di 30 anni con tatuaggi sul braccio e sul corpo.