Quattro tonnellate di carni putrefatte ma colorate: 23 denunce in Sicilia

12:58 - Il Nas di Palermo ha eseguito numerosi controlli nelle macellerie delle province di Palermo, Agrigento e Trapani, rivenendo e sequestrando 4 tonnellate di carni trattate con solfiti e nitrati per renderle di colore rosso vivo. In questo modo veniva nascosto il normale processo di ossidazione che porta allo scurimento delle carni. A seguito dei controlli denunciati 23 macellai, il direttore commerciale ed il legale di un deposito di carni all'ingrosso di Palermo.

In Sicilia scoperte carni rosse "finte" di Massimiliano Di Dio

I macellai ispezionati mettevano in vendita carni in avanzato stato di decomposizione presentandole come fresche grazie all'aggiunta di solfiti e altri agenti chimici rendendole appetibili agli occhi degli ignari clienti.



Non è il primo caso di carni manipolate irregolarmente in Sicilia. Qualche anno fa i militari avevano sequestrato una tonnellata di carni macinate con l'aggiunta di solfiti e denunciato 13 titolari di macellerie.



I soggetti sensibili a nitrati e solfiti posso avere conseguenze anche gravi, come forti emicranie, ipotensione, orticaria e attacchi di vomito. Proprio per i rischi che corrono le persone intolleranti a questi agenti, i produttori sono obbligati, per legge, a indicare nell'etichetta la presenza di tali sostanze.