Provenzano, giudice: "Ha ricevuto visite famiglia 2 volte al giorno"

Nel periodo in cui era ricoverato presso l'ospedale San Paolo di Milano, Bernardo Provenzano "non solo ha ricevuto assistenza personalizzata costante e tutte le cure necessarie", ma anche "le visite di moglie e figli ben oltre i limiti del 41 bis, con frequenza di due volte al giorno". E' quanto scrive il magistrato di sorveglianza nell'atto con cui lunedì ha detto "no" alla detenzione domiciliare per il boss morto oggi all'età di 83 anni.