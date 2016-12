Precipitato dal balcone,bimbo morto

E' morto il bambino di 5 anni caduto due giorni fa dal balcone dalla sua abitazione nella zona di Fondaco Nuovo a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Sul caso indagano i carabinieri. Sembra che il bimbo fosse solo in casa e si sia sporto dalla ringhiera del balcone al quarto piano precipitando. La madre dice invece di essere stata presente in casa, ma di averlo perso di vista per un attimo. Il piccolo è deceduto in ospedale.