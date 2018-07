Pozzallo: tra i migranti anche 128 minori non accompagnati

Tra i migranti sbarcati la scorsa notte a Pozzallo di Ragusa, in Sicilia, c'erano 128 minori non accompagnati, 3 minori accompagnati, 44 donne e 272 uomini. In totale 447 persone di cui 291 proverrebbero dall'Eritrea e 92 dalla Somalia. Altri migranti vengono da Nigeria, Bangladesh, Algeria, Libia, Siria, Egitto.