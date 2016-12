Pozzallo, sbarcati 106 immigrati

22:21 - Sono tutti maschi i 106 migranti approdati a Pozzallo (Ragusa) a bordo di una motovedetta della Guardia costiera. Per due di loro è stato necessario il ricovero in ospedale per un lieve malessere. Si tratta del quarto sbarco in due giorni nella località siciliana, dove nel giro di 48 ore sono arrivate 780 persone. La prefettura di Ragusa sta organizzando voli umanitari per trasferire dal centro di accoglienza di Pozzallo almeno 200 persone.