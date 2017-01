Posta foto delle sue "prodezze" su Facebook,arrestato ladro acrobata

Si allenava per arrampicarsi sulle grondaie e fare da apripista ai complici e postava le foto su Facebook. Vincenzo Freschi, 18 anni, era il rapinatore acrobata che è stato arrestato dai carabinieri a Termini Imerese. Con Freschi sono finite in carcere altre tre persone. Tutti sono di Misilmeri. Ai carabinieri per avere la conferma che fosse l'acrobata della banda è bastato guardare le foto postate da Freschi sui social.