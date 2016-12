Pizzo a casa di riposo, un arresto

08:10 - Taglieggiava una casa di riposo, ma il titolare ha deciso di denunciare il suo estorsore e la Direzione investigativa antimafia di Palermo lo ha arrestato. Atanasio Ugo Leonforte, della provincia di Palermo, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Palermo per tentata estorsione. L'uomo è già detenuto per associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione.