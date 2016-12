Piloni crollati sulla Palermo-CataniaIl ministro Delrio: il ponte sarà demolito

14 aprile 2015 Piloni crollati sulla Palermo-Catania

Il ministro Delrio: il ponte sarà demolito Il sopralluogo, assieme a tecnici, ingegneri e geologi, sul ponte Himera dove due piloni hanno ceduto provocando l'inclinazione di una carreggiata. Sarà istituita una commissione d'inchiesta. Delrio: "Troveremo i fondi per il ripristino". Tempi per la ricostruzione: 18-24 mesi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:19 - "Purtroppo bisognerà demolire entrambe le carreggiate e non una come si ipotizzava inizialmente". Così il ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio dopo il primo sopralluogo sul ponte Himera, lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, dove hanno ceduto due piloni, colpiti da una frana. "Oggi ho firmato il provvedimento per l'istituzione di una commissione d'inchiesta per fare luce sull'accaduto", ha spiegato.

"Troveremo fondi per ripristino" - "Le risorse le troveremo perché è assolutamente indispensabile ripristinare questa opera", ha spiegato il ministro . Per la soluzione tampone, ha aggiunto: "Dobbiamo impegnarci a evitare un danno economico per la Sicilia che potrebbe essere rilevante causato dall'interruzione di questa arteria".



"Ricostruzione in 18-24 mesi" - "Abbiamo fatto i sondaggi per la ricostruzione delle due carreggiate, 300 metri di ponte e cinque piloni, prudenzialmente occorreranno dai 18 ai 24 mesi". Sui costi Delrio non si è sbilanciato anche se l'Anas conferma che la cifra si aggirerà intorno ai 30 milioni.



Ipotesi collegamento aereo Palermo-Catania - La Gesap, la società che gestisce l'aeroporto di Palermo, ipotizza un volo per collegare Palermo a Catania, dopo la chiusura di un tratto dell'autostrada A 19 per il cedimento dei piloni di un ponte. Lo scrive su twitter il presidente della Gesap, Fabio Giambrone, il quale ha già chiesto un incontro alla Ryanair.