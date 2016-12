Per il 9° compleanno bimba chiede la torta con Little Pony ma si ritrova... Little Tony

Per festeggiare il suo nono compleanno, una bimba di Gangi (Palermo) ha chiesto ai suoi genitori una torta con il suo cartone animato preferito, Little Pony. Quando è arrivato il fatidico momento di spegnere le candeline, però, la piccola ha avuto una brutta sorpresa. Sul dolce, infatti, non c'era raffigurato l'unicorno alato ma il cantante Little Tony, emblema del del rock and roll all'italiana degli anni 60 e 70.