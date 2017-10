Pensionato 64enne ucciso con una fucilata nel Messinese

Pietro Lo Turco, pensionato di 64 anni, è stato trovato morto in una strada di campagna di Mongiuffi Melia (Me). L'uomo è stato raggiunto da un colpo di fucile che lo ha ucciso sul colpo: era andato a prendere della legna ma non era tornato poi a casa. Sono stati i familiari a trovarlo ed avvisare i carabinieri. Potrebbe trattarsi di un omicidio ma anche di un ferimento casuale per un colpo sparato durante una battuta di caccia che ha colpito l'uomo.