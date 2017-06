Palermo,Vozza (Noi con Salvini): migranti animali, rimandarli a casa

"Questi animali vanno rimandati a casa loro!". E' il commento scritto su Facebook da Francesco Vozza, del coordinamento palermitano "Noi con Salvini", in riferimento alle proteste di una ventina di minori migranti ospiti di una Comunità alloggio a Casteldaccia. I ragazzi avevano lanciato in strada masserizie e altre suppellettili perché non sarebbero stati autorizzati dalla struttura a festeggiare l'ultimo giorno di Ramadan.