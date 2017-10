Palermo, vendesi l'Isola delle Femmine Sindaco smentisce: "Una provocazione"

L' Isola delle Femmine , nelle immediate vicinanze di Palermo, è in vendita per 3,5 milioni di euro sul sito di un'agenzia immobiliare aretina. Alla scoperta del fatto, il sindaco dell'omonimo comune in cui si trova l'isolotto è salito sulle barricate, ma quattro fratelli discendenti dall'antica famiglia nobiliare locale di Rosolino Pilo assicurano di avere i documenti che consentono di fare l'operazione.

La reazione del sindaco - "Di tanto in tanto ci sono dei nobili che reclamano la proprietà dell'isola e vogliono metterla in vendita, ma penso che si tratti solo di una provocazione". Così il sindaco di Isola delle Femmine, Stefano Bologna, che spiega a MeridioNews: "L'isola è riserva naturale integrale con decreto della Regione siciliana. Ed è anche area marina protetta. La Lega italiana protezione uccelli ce l'ha in gestione dal 1998. Potrebbe anche passare di proprietà ma non se ne può certo fare uso se non quello di riserva integrale".



La proprietà- L’Isola delle Femmine ha una superficie di quindici ettari e dista trecento metri dalla costa di Capaci. Al suo interno un'antica torre di guardia diroccata dai bombardamenti alleati durante la seconda guerra mondiale e alcune vasche romane. La torre, il cui primo progetto risale al Trecento, è stata eretta nel Cinquecento per difendere la Sicilia dagli attacchi dei Mori.