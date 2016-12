Palermo, uomo morto in appartamento

I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di un uomo in casa a Palermo. La vittima, Giuseppe Adelfio di 79 anni, sarebbe morto per una caduta, scivolando e sbattendo la testa. I pompieri hanno avuto non poca difficoltà ad entrare nell'appartamento. Le cause della morte non sono del tutto chiare. A segnalare la presenza dell'anziano sarebbero stati i vicini.