Palermo, un morto sul lavoro

Un operaio Raffaele Intravartolo, 49 anni, è morto a Polizzi Generosa in provincia di Palermo mentre stava lavorando per una ditta di impianto di metano. E' caduto dal terzo piano. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. L'incidente si è verificato in via Vinciguerra una parallela della via Garibaldi. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana.