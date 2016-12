Palermo, turista scatta foto e precipita nella scogliera: muore 25enne

Una distrazione o forse un malore, ancora non è chiara la dinamica dell'incidente avvenuto a Palermo nella riserva naturale di Capo Gallo: una turista 25enne, Cecilia Serafini, di Modena, è morta dopo essere scivolata dagli scogli. Capo Gallo è il promontorio che chiude il golfo di Mondello. A lanciare l'allarme sono state due amiche ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.