Palermo, trovato corpo carbonizzato in un'auto in campagna

Giallo in provincia di Palermo. Il corpo carbonizzato di un uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, è stato trovato in un'auto, una Fiat Fiorino, parcheggiata nella campagna tra Villabate e Ciaculli, alle porte della capoluogo di regione siciliano. Sul posto sono giunte le squadre dei carabinieri e del 118.