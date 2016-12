Palermo: timbrava cartellino e vendeva scarpe, fermato addetto 118

12:27 - Timbrava il cartellino e poi andava a lavorare nel negozio di scarpe gestito dalla compagna. F. B., autista soccorritore della Seus, la partecipata della Regione Sicilia che gestisce il 118, avrebbe dovuto trasportare farmaci su un furgone in giro per la provincia; in realtà sul Fiat Doblò messo a disposizione dalla Seus non saliva mai. I carabinieri hanno smascherato la truffa e denunciato l’assenteista.

Colto in flagrante – L'uomo era incaricato di guidare fino alle farmacie territoriali delle Asp e poi tornare alle postazioni Seus per smistare i farmaci sulle ambulanze.



I carabinieri gli stavano col fiato sul collo da molti giorni. In tre occasioni hanno colto il 43enne sul fatto.



Fotografie e video degli agenti mostrano l’assenteista mentre entra negli uffici della Seus, in via Villagrazia, timbra il cartellino ed esce subito dopo per saltare a bordo della sua Mercedes Clk, diretto al negozio della campagna.



L'addetto è stato fermato proprio nell’elegante pelletteria gestita dalla donna in via Roma, nel centro di Palermo, al termine di una indagine fulminea, conclusa in poche ore.