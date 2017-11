Palermo, studentessa aggredita e molestata da un branco di ragazzini

Una giovane studentessa universitaria è stata aggredita a Palermo da alcuni ragazzini tra gli 8 e i 12 anni, mentre si trovava alla fermata del bus in via Basile, nei pressi dell'università. La ragazza è stata accerchiata, spintonata, palpeggiata e insultata: sarebbero state le sue urla a far scappare i ragazzini, almeno otto, e a permetterle di trovare riparo nell'edificio 19 nella cittadella universitaria, da dove ha chiamato la polizia.