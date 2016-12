Palermo, sisma al largo di Cefalù

"La scossa è stata avvertita ovunque, e soprattutto nelle zone periferiche. Con la Protezione civile stiamo facendo tutte le verifiche, ma al momento non sono segnalati danni a cose o persone", ha spiegato Salvatore Burrafato, sindaco di Termini Imerese. Il terremoto è stato chiaramente avvertito anche a Palermo, soprattutto nei piani alti; anche qui non ci sono stati danni.



A Trabia, a qualche chilometro a ovest di Termini Imerese, il sindaco del paese, Leonardo Ortolano, ha ricordato che l'intera popolazione ha percepito la scossa. "Stiamo facendo una verifica più approfondita ma non sono segnalati danni. Parte della popolazione è in strada".