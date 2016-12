Palermo-Sciacca, schianto tra un'auto e una moto: tre morti

Tre persone sono morte in un incidente sulla statale Palermo-Sciacca nei pressi dello svincolo di San Cipirello. Lo scontro ha coinvolto una motocicletta e un'auto Peugeot. I due centauri sono morti sul colpo, l'uomo a bordo della vettura è stato estratto cadavere dai vigili del fuoco. C'è anche una donna in gravi condizioni. La strada è chiusa al traffico.

Le vittime sono Beraldo Angino, 63 anni, di Castello di Godego (Treviso), alla guida della Peugeot 207 che si è ribaltata travolgendo una Suzuki 600 sulla quale viaggiavano i due motociclisti, Giancarlo Spina, 21 anni, di Cipirello, e Agostino Bufalo, 36 anni, nato a Partinico ma residente a San Giuseppe Jato.



La moglie di Angino, Angela Barozzi, di 56 anni, è invece ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Civico di Palermo. Sul luogo dell'incidente sono ancora in corso rilievi dei carabinieri per stabilire le cause.