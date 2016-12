Palermo,ruba auto con bimba a bordo

Ha rubato un'Audi in piazza Sant'Oliva, a Palermo, fingendosi un parcheggiatore e dicendo alla signora polacca che era alla guida che avrebbe pensato lui a trovare posto. Non si è accorto, però, che sull'auto c'era una bimba di un anno e mezzo. Scattato l'allarme, la polizia ha ritrovato sia l'auto che la bimba non lontano. Il ladro è riuscito a scappare: toccherà alla scientifica compiere i rilievi per trovare tracce utili all'identificazione dell'uomo.