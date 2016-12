20:50 - Sono stati recuperati dai vigili del fuoco i due ragazzini di 13 e 15 anni che si erano smarriti nei pressi del costone roccioso di Villabate. A chiedere aiuto erano stati i genitori dei due adolescenti preoccupati per non averli visti tornare. I nuclei speciali dei pompieri sono entrati subito in azione e li hanno riportati a casa.