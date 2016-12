Palermo, riciclaggio di auto rubate e truffe: sei arresti

La polizia di Palermo ha arrestati sei persone con l'accusa di riciclaggio e ricettazione di autovetture, nonché di aver truffato compagnie assicurative per falsi sinistri stradali. La presunta organizzazione, secondo le indagini, acquistava auto da rottamare per utilizzarne la documentazione originale e i contrassegni identificativi al fine di riciclare veicoli identici, per tipo e modello, di provenienza illecita che poi venivano commercializzati.