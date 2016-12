Palermo, pregiudicato arrestato dopo fuga: aveva con sé due pistole

Un pregiudicato 59enne, Domenico Farina, è stato bloccato a Palermo dagli agenti della squadra mobile con due pistole e numerose cartucce, sulle quali sono in corso accertamenti balistici, a conclusione di un lungo inseguimento per le strade della città. L'uomo è finito in manette con l'accusa di detenzione e porto abusivo di armi. Era stato notato da una pattuglia, mentre usciva con fare circospetto da una palazzina del rione Borgo Vecchio.