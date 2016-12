Palermo,pizzo a ristoratore:arresti

La polizia ha arrestato a Palermo 4 persone per estorsione aggravata dall'avere agito in favore dell'associazione mafiosa. Dalle indagini è emerso che gli arrestati avevano imposto il "pizzo" a un ristoratore. Le pressioni sarebbero iniziate durante la fase di ristrutturazione dei locali dell'esercizio: per poter continuare i lavori, e successivamente avviare l'attività, all'imprenditore erano state imposte "rate" dai 2mila a 15mila euro.