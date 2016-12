Palermo, picchiavano alunni: arrestate 3 maestre di una scuola elementare

Tre maestre di un'elementare di Partinico, nel Palermitano, sono state arrestate e poste ai domiciliari dalla guardia di finanza per maltrattamenti nei confronti di propri alunni. Sono stati alcuni genitori a segnalare atteggiamenti dei propri figli che lasciavano intendere comportamenti non del tutto corretti durante le attività in aula. Decisive le intercettazioni ambientali e le videoriprese.