Palermo, operaio cade da montacarichi: morto

Incidente mortale sul lavoro a Termini Imerese. Un operaio di 63 anni, originario di Palermo, è morto nella zona industriale nella fabbrica della Tecno Costruzioni, in contrada Cannemasche. L'operaio si trovava sopra un montacarichi per saldare una grondaia, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto, sbattendo violentemente la testa. Indaga la polizia.