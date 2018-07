27 luglio 2018 17:01 Palermo, multato perché la sua auto entra in Ztl sul carro attrezzi La vettura, in divieto di sosta, veniva portata nel deposito agganciata al mezzo. La foto allegata alla sanzione chiarisce la dinamica della violazione, ma...

L'auto in divieto di sosta viene rimossa dal carroattrezzi che, per portarla in deposito, attraversa la zona Ztl di Palermo. Così all'automobilista fuorilegge viene contestato anche l'attraversamento del centro senza pass. E' rimasto sconcertato Marco Calcagno, di Palermo, quando, a due mesi e mezzo dalla prima infrazione, sanzionata e già saldata, si è aggiunta anche l'altra contestazione, con tanto di foto che mostrava la sua vettura agganciata al carro attrezzi. "Mai capitata una cosa del genere", il suo sfogo su Facebook.

"Per avere posteggiato male l'auto - racconta l'automobilista tartassato - ho pagato un verbale di circa 30 euro sommati ai circa 90 € per il carro attrezzi e deposito. A distanza di quasi tre mesi mi vedo arrivare una multa per avere circolato nella zona Ztl lo stesso giorno che mi hanno fatto la multa e prelevato l'auto, e come potete notare dalle foto l'auto passa nella Ztl trainata da un carro attrezzi".