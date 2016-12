Una forte esplosione seguita da un incendio. È quanto avvenuto in un casolare di Ciaculli, in provincia di Palermo. La deflagrazione ha provocato il ferimento di due ragazzi senza dimora di 20 e 22 anni. I giovani sono stati trasportati all'Ospedale civico in gravissime condizioni. Secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine, a provocare lo scoppio sarebbe stata una bottiglia molotov, lanciata contro il rifugio da ignoti.