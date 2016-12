23 novembre 2014 Palermo, miss trovata morta nel suo letto

Si era recata all'ospedale per dolori al petto Giusy Ranucci, 22 anni, è stata trovata senza vita dai suoi genitori. Nessun segno di violenza, il pm ha disposto l'autopsia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:56 - Una ragazza di 22 anni, Giusy Ranucci, è stata trovata morta dai genitori nel letto della propria abitazione nel quartiere Partanna-Mondello di Palermo. Il corpo non presenta nessun segno di violenza e si ipotizza quindi un decesso per cause naturali. Il pm Maurizio Agnello ha disposto l'autopsia. Nelle scorse settimane, Giusy si era più volte recata al pronto soccorso accusando dolori al petto e aveva iniziato una serie di esami cardiaci.

Gli agenti di polizia stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza, trovata senza vita sabato mattina. La sera precedente sarebbe uscita con il fidanzato, che poi l'avrebbe accompagnata a casa.



Figlia di un artigiano e di una casalinga, la 22enne aveva vissuto per un periodo a Fano e, nel 2009, aveva vinto il concorso di miss nella città marchigiana.



Nel 2010 aveva vinto a Riccione una tappa del concorso internazionale di bellezza "Italian star" ed è stata anche testimonial di varie manifestazioni in città italiane, come il festival "Per tutti i Gusti". Lavorava a Palermo come barista allo "Sport Village".