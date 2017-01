Palermo, Massimo Ciancimino arrestato dopo la revoca dell'indulto

Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso, Vito, e superteste al processo sulla trattativa Stato-mafia, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Palermo, su ordine della procura. A Ciancimino, condannato lunedì in via definitiva a 3 anni per detenzione di esplosivo, è stato revocato l'indulto concessogli dopo una condanna a 2 anni e 8 mesi per riciclaggio: dovrà ora scontare entrambe le pene.