Palermo:lite tra ex,entrambi feriti

Una violenta lite tra due ex coniugi, avvenuta a a Palermo, si è conclusa a coltellate: entrambi i "contendenti" sono rimasti feriti. La discussione è però ben presto degenerata e i due si sono armati con coltelli presi in cucina. La donna per evitare di essere raggiunta dai fendenti è scappata dalla finestra che si trova su un piano rialzato. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118.